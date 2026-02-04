«Фенербахче» поблагодарил Эрдогана за содействие в трансфере Н’Голо Канте

Ранее «Фенербахче» сообщал об ошибке в документах со стороны саудовского «Аль-Иттихад» при оформлении трансфера полузащитника Н'Голо Канте

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Президент футбольного клуба «Фенербахче» Садеттдин Саран поблагодарил главу Турции Реджеп Тайип Эрдогана за помощь в решении проблемы с трансфером французского полузащитника Н'Голо Канте. Письмо Сарана клуб опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Я хотел бы поблагодарить нашего президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана от имени моего лица и клуба за его важную поддержку в положительном завершении этого процесса, который внесет свой вклад в развитие как нашего «Фенербахче», так и турецкого футбола», — написал Саран.

Турецкая газета Hürriyet сообщила, что Эрдоган вмешался в процесс трансфера во время своего визита в Саудовскую Аравию.

Ранее, 3 февраля, турецкий клуб сообщил, что не смог завершить сделку по переходу чемпиона мира 2018 года, полузащитника Канте, из-за ошибки в документации со стороны саудовского «Аль-Иттихад», предыдущего клуба футболиста.

На следующий день «Фенербахче» объявил о переходе французского полузащитника.

В текущем сезоне Канте провел за «Аль-Иттихад» 26 матчей во всех турнирах, забил два года и отдал одну результативную передачу.

Футболист выступал за французские «Булонь» и «Кан», а также английские «Лестер» и «Челси», в их составе по разу становился чемпионом Англии. С «Челси» Канте стал обладателем Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе сборной Франции в 2018 году он стал чемпионом мира.