Спорт⁠,
0

«Фенербахче» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Н’Голо Канте

Чемпион мира 2018 года Н’Голо Канте стал игроком турецкого «Фенербахче»
Сделка, которая накануне оказалась под угрозой из-за бюрократической ошибки, была успешно завершена при посредничестве ФИФА
Н&#39;Голо Канте
Н'Голо Канте (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Турецкий «Фенербахче» объявил о переходе французского полузащитника Н’Голо Канте. Информация о подписании контракта опубликована в аккаунте клуба в социальной сети X.

Сроки соглашения с 34-летним полузащитником не уточняются.

Этот трансфер едва не сорвался в последний день трансферного окна. Во вторник, 3 февраля, «Фенербахче» сообщил, что не смог оформить сделку из-за технической ошибки в документах со стороны саудовского «Аль-Иттихада», предыдущего клуба Канте. По заявлению стамбульцев, их соперник некорректно ввел информацию в трансферную систему FIFA TMS, что сделало завершение перехода невозможным в установленные сроки. «Фенербахче» запросил у ФИФА продление срока для оформления, и международная федерация пошла навстречу после того, как «Аль-Иттихад» дал окончательное согласие на продажу.

Канте выступал за саудовский клуб с 2023 года. В текущем сезоне он провел за «Аль-Иттихад» 26 матчей во всех турнирах, забил два года и отдал одну результативную передачу.

Ранее полузащитник играл за французские «Булонь» и «Кан», а также английские «Лестер» и «Челси», в их составе по разу становился чемпионом Англии. С «Челси» стал обладателем Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе сборной Франции в 2018 году Канте стал чемпионом мира.

Екатерина Халимовская
Футбол ФК Фенербахче
