Норвежского горнолыжника эвакуировали с олимпийской трассы на вертолете
Норвежского горнолыжника Фредрика Мёллера эвакуировали со склона на вертолете после падения во время тренировки по скоростному спуску перед Олимпийскими играми 2026 года. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.
Спортсмен доставлен в больницу. Он получил травму плеча и находится в сознании.
В декабре 25-летнего Мёллера уже госпитализировали с трассы во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Валь-Гардене (Италия). Горнолыжник тогда получил ушибы и потерял два зуба, но успел восстановиться.
В 2024 Мёллер году одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Бормио.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут принимать участие в нейтральном статусе.
В соревнованиях по горным лыжам выступят россияне Юлия Плешкова и Семен Ефимов.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки
США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов
NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина