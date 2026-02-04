Норвежского горнолыжника эвакуировали с олимпийской трассы на вертолете

Горнолыжника Фредрика Мёллера эвакуировали с трассы на вертолете перед Играми

В декабре Мёллера уже увозили после падения на этапе Кубка мира. Тогда он получил ушибы и потерял два зуба

Фредрик Мёллер (Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Норвежского горнолыжника Фредрика Мёллера эвакуировали со склона на вертолете после падения во время тренировки по скоростному спуску перед Олимпийскими играми 2026 года. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.

Спортсмен доставлен в больницу. Он получил травму плеча и находится в сознании.

В декабре 25-летнего Мёллера уже госпитализировали с трассы во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Валь-Гардене (Италия). Горнолыжник тогда получил ушибы и потерял два зуба, но успел восстановиться.

В 2024 Мёллер году одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Бормио.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут принимать участие в нейтральном статусе.

В соревнованиях по горным лыжам выступят россияне Юлия Плешкова и Семен Ефимов.