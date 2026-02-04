 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 4,15 2 4,3 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,3 x 5,4 2 10,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 2,9 x 3,1 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,6 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,45 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,67 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,23 x 6 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Сына экс-главы МОК Самаранча снова избрали вице-президентом организации

Решение было принято подавляющим большинством голосов на сессии МОК в Милане за два дня до начала Олимпийских игр 2026 года
Хуан Антонио Самаранч - младший
Хуан Антонио Самаранч - младший (Фото: Thanassis Stavrakis / AP / TASS)

Испанский спортивный деятель Хуан Антонио Самаранч-младший в среду был избран вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Решение было принято на 145-й сессии МОК в преддверии Олимпийских игр (трансляция велась на YouTube-канале организации).

За кандидатуру сына бывшего президента МОК Хуана Антонио Самаранча-старшего проголосовали 89 делегатов, против было отдано всего 6 голосов.

Самаранч продолжает олимпийскую династию. Его отец возглавлял МОК с 1980 по 2001 год. Сараманч-младший вступил в МОК в 2001 году, с 2012 по 2016 год был членом Исполнительного комитета, а с 2016 по 2020 год — вице-президентом МОК и был избран на этот пост в 2022-м.

Самаранч-младший был одним из семи кандидатов на пост главы МОК. Среди других претендентов были Кирсти Ковентри (Зимбабве), принц Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), главы международных федераций: Себастьян Коу (World Athletics, Великобритания), Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG, Япония), Давид Лапартьян (велоспорт, UCI, Франция) и Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS, Швеция). В марте 2025 года Ковентри, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, сменила Томаса Баха на посту президента организации.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2026 Хуан Антонио Самаранч-младший
Кирсти Ковентри фото
Кирсти Ковентри
спортсменка, Глава МОК
16 сентября 1983 года
Материалы по теме
Тутберидзе рассказала, как Петросян поборется за медаль Олимпиады
Спорт
Швейцария оказалась единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду-2038
Спорт
Линдси Вонн выступит на Олимпиаде, несмотря на порванные «кресты»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Убитого сына Каддафи похоронят в городе Сирт в Ливии Политика, 16:40
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область Политика, 16:38
Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон Спорт, 16:36
«Дом.РФ» оценил доли миллениалов и зумеров среди заказчиков частных домов Недвижимость, 16:34
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером» Политика, 16:32
МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине Политика, 16:28
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх Спорт, 16:27
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля Общество, 16:24
Умерла актриса Ольга Чиповская Общество, 16:20
Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках Общество, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Mazda против Lada. Главные тренды российского авторынка в 2026 году Авто, 16:15
Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов Общество, 16:15
Глава BitMine назвал убыток $6,7 млрд «не багом, а фичей» Крипто, 16:14