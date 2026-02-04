Сына экс-главы МОК Самаранча снова избрали вице-президентом организации

Решение было принято подавляющим большинством голосов на сессии МОК в Милане за два дня до начала Олимпийских игр 2026 года

Хуан Антонио Самаранч - младший (Фото: Thanassis Stavrakis / AP / TASS)

Испанский спортивный деятель Хуан Антонио Самаранч-младший в среду был избран вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Решение было принято на 145-й сессии МОК в преддверии Олимпийских игр (трансляция велась на YouTube-канале организации).

За кандидатуру сына бывшего президента МОК Хуана Антонио Самаранча-старшего проголосовали 89 делегатов, против было отдано всего 6 голосов.

Самаранч продолжает олимпийскую династию. Его отец возглавлял МОК с 1980 по 2001 год. Сараманч-младший вступил в МОК в 2001 году, с 2012 по 2016 год был членом Исполнительного комитета, а с 2016 по 2020 год — вице-президентом МОК и был избран на этот пост в 2022-м.

Самаранч-младший был одним из семи кандидатов на пост главы МОК. Среди других претендентов были Кирсти Ковентри (Зимбабве), принц Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), главы международных федераций: Себастьян Коу (World Athletics, Великобритания), Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG, Япония), Давид Лапартьян (велоспорт, UCI, Франция) и Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS, Швеция). В марте 2025 года Ковентри, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, сменила Томаса Баха на посту президента организации.