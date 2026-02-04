Федор Чалов будет играть за аутсайдера чемпионата Турции до конца сезона

ПАОК договорился об аренде Чалова до июня с «Кайсериспором», который идет на предпоследнем месте в чемпионате Турции

Федор Чалов (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

ПАОК согласовал с турецким «Кайсериспором» аренду российского форварда Федора Чалова до конца сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе греческого клуба.

У Чалова контракт с ПАОК до лета 2027 года, в этом сезоне он забил три гола в 24 матчах.

«Кайсериспор» идет на предпоследнем, 17-м, месте в турецкой Суперлиге — у команды всего две победы в 20 матчах.

В составе этого клуба также есть российские форварды — Денис Макаров (перешел в команду в конце января) и Герман Онугха (забил шесть голов в 17 матчах сезона).

На счету Чалова восемь матчей в составе сборной России и три забитых мяча.