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Спорт ,  
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«Спартак» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в матче КХЛ с 14 шайбами

«Спартак» отыгрался с 0:3, но все равно уступил «Северстали» в матче с 14 голами
«Северсталь» победила «Спартак» в Череповце со счетом 8:6. Пять игроков забросили по две шайбы, у Николая Чебыкина четыре очка. «Северсталь» выиграла самый результативный матч в истории КХЛ против «Спартака»
Николай Чебыкин
Николай Чебыкин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» проиграл череповецкой «Северстали» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:8 (1:3, 4:2, 1:3).

У «Северстали» отличились Артем Щучинов (3-я минута), Николай Чебыкин (5), Михаил Котляревский (10, 37), Кирилл Пилипенко (32, 58) и Давид Думбадзе (43, 60). У Чебыкина еще три результативные передачи.

У «Спартака» забивали Иван Морозов (20, 25), Адам Ружичка (28, 40), Николай Голдобин (33) и Михаил Мальцев (52). У Морозова и Голдобина по три очка.

«Спартак» проиграл второй матч подряд и занимает пятое место в Западной конференции. У «Северстали», которая выиграла самый результативный матч в истории КХЛ против «Спартака», вторая строчка.

Результаты других матчей:

«Лада» — «Автомобилист» — 2:4;

«Куньлунь» — «Ак Барс» — 3:6.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Северсталь


 

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