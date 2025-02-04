Гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 2:2 в матче группового турнира Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.
В составе ЦСКА голы забили Матвей Кисляк (57-я минута) и Артем Шуманский (88). У «Зенита» отличились Дуглас Сантос (49) и Александр Соболев (90+3).
У Соболева это уже третий гол в межсезонье.
В одной группе с ЦСКА и «Зенитом» играет «Ростов». Другую группу составили «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».
В первом матче ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 1:0.
«Ростов» встретится с петербургским клубом 7 февраля.
Два предыдущих Зимних кубка РПЛ выиграл «Спартак».
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