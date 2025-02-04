Гол Соболева в концовке принес «Зениту» ничью в матче с ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

Гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:2. Александр Соболев сравнял счет на 93-й минуте

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 2:2 в матче группового турнира Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.

В составе ЦСКА голы забили Матвей Кисляк (57-я минута) и Артем Шуманский (88). У «Зенита» отличились Дуглас Сантос (49) и Александр Соболев (90+3).

У Соболева это уже третий гол в межсезонье.

В одной группе с ЦСКА и «Зенитом» играет «Ростов». Другую группу составили «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».

В первом матче ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

«Ростов» встретится с петербургским клубом 7 февраля.

Два предыдущих Зимних кубка РПЛ выиграл «Спартак».