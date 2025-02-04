СКА пропустил шесть шайб в первом периоде матча КХЛ с «Ак Барсом»
Петербургский СКА проиграл первый период домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса» со счетом 1:6.
У гостей хет-трик сделал Артем Галимов (7, 15, 20-я минуты), также отличились Семен Терехов, забросивший на 25-й секунде, Алексей Пустозеров (10) и Никита Лямкин (17). У СКА гол на счету Валентина Зыкова (14).
При этом после трех пропущенных шайб главный тренер СКА Роман Ротенберг сменил вратаря — вместо Артемия Плешкова вышел Павел Мойсевич.
В прошлом матче (с московским «Динамо», 4:3 ОТ) петербургский клуб побил свой антирекорд по пропущенным шайбам за сезон (153). На пресс-конференции после той игры Ротенберг в ответ на вопрос про этот антирекорд предложил посчитать забитые и пропущенные клубом шайбы с 1946 года, заявил, что «победа над фашистами важнее пропущенных СКА шайб», а также хотел поспорить, что СКА больше не пропустит до конца сезона.
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