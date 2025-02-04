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СКА пропустил шесть шайб в первом периоде матча КХЛ с «Ак Барсом»

Первая 20-минутка завершилась со счетом 6:1 в пользу «Ак Барса». Открыли счет казанцы уже на 25-й секунде. Хет-трик сделал Артем Галимов
Артемий Плешков
Артемий Плешков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА проиграл первый период домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса» со счетом 1:6.

У гостей хет-трик сделал Артем Галимов (7, 15, 20-я минуты), также отличились Семен Терехов, забросивший на 25-й секунде, Алексей Пустозеров (10) и Никита Лямкин (17). У СКА гол на счету Валентина Зыкова (14).

При этом после трех пропущенных шайб главный тренер СКА Роман Ротенберг сменил вратаря — вместо Артемия Плешкова вышел Павел Мойсевич.

Ротенберг заявил, что победа над фашистами важнее пропущенных СКА шайб
Спорт
Роман Ротенберг

В прошлом матче (с московским «Динамо», 4:3 ОТ) петербургский клуб побил свой антирекорд по пропущенным шайбам за сезон (153). На пресс-конференции после той игры Ротенберг в ответ на вопрос про этот антирекорд предложил посчитать забитые и пропущенные клубом шайбы с 1946 года, заявил, что «победа над фашистами важнее пропущенных СКА шайб», а также хотел поспорить, что СКА больше не пропустит до конца сезона.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Ак Барс
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