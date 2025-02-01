«РИА Новости» узнало, что фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые погибли в авиакатастрофе над Вашингтоном, будут похоронены в США, где они работали тренерами. Об этом «РИА Новости» сообщили несколько независимых друг от друга источников.
Такое решение принял их сын Максим, который живет в Бостоне и выступает за сборную США по фигурному катанию.
Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января по Москве (поздний вечер 29 января по местному времени). Тогда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, обломки упали в реку Потомак. На борту самолета были 64 человека, включая членов экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Никто при этом не выжил.
На борту были в том числе 14 фигуристов и тренеров, которые летели с чемпионата США. Среди них — чемпионы мира 1994 года в соревнованиях спортивных пар Шишкова и Наумов.
Госдепартамент США 1 февраля официально подтвердил, что на борту разбившегося самолета в Вашингтоне находились граждане России, все трое — бывшие фигуристы. Это Шишкова, Наумов и бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.
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