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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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«РИА Новости» узнало, что фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США

«РИА Новости»: погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Чемпионы мира 1994 года в парном катании в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе над Вашингтоном. Фигуристы работали в США тренерами
Евгения Шишкова и Вадим Наумов, 1991 год
Евгения Шишкова и Вадим Наумов, 1991 год (Фото: ТАСС)

Чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые погибли в авиакатастрофе над Вашингтоном, будут похоронены в США, где они работали тренерами. Об этом «РИА Новости» сообщили несколько независимых друг от друга источников.

Такое решение принял их сын Максим, который живет в Бостоне и выступает за сборную США по фигурному катанию.

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Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января по Москве (поздний вечер 29 января по местному времени). Тогда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, обломки упали в реку Потомак. На борту самолета были 64 человека, включая членов экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Никто при этом не выжил.

На борту были в том числе 14 фигуристов и тренеров, которые летели с чемпионата США. Среди них — чемпионы мира 1994 года в соревнованиях спортивных пар Шишкова и Наумов.

Госдепартамент США 1 февраля официально подтвердил, что на борту разбившегося самолета в Вашингтоне находились граждане России, все трое — бывшие фигуристы. Это Шишкова, Наумов и бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание США авиакатастрофа похороны


 

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