Вратарь «Динамо» назвал «мерзкими чертями» футболистов «Краснодара»

Андрей Лунев раскритиковал игроков краснодарского клуба за грубость. Во время матча Зимнего кубка РПЛ произошла массовая стычка после грубого фола футболиста «Краснодара» в центре поля

Андрей Лунев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев раскритиковал футболистов «Краснодара» за грубость в матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

Во втором тайме игру на некоторое время прерывали из-за массовой стычки, которая началась после того, как бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена грубо сфолил на форварде москвичей Денисе Бокове в центре поля.

«Они (игроки «Краснодара») мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно», — заявил Лунев «РБ Спорт».

По итогам того эпизода Тормена получил прямую красную карточку, также судья дал желтую Луневу.

Встреча состоялась 4 февраля и завершилась победой «Краснодара» со счетом 1:0.