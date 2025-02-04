Вратарь «Динамо» назвал «мерзкими чертями» футболистов «Краснодара»
Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев раскритиковал футболистов «Краснодара» за грубость в матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.
Во втором тайме игру на некоторое время прерывали из-за массовой стычки, которая началась после того, как бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена грубо сфолил на форварде москвичей Денисе Бокове в центре поля.
«Они (игроки «Краснодара») мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно», — заявил Лунев «РБ Спорт».
По итогам того эпизода Тормена получил прямую красную карточку, также судья дал желтую Луневу.
Встреча состоялась 4 февраля и завершилась победой «Краснодара» со счетом 1:0.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории