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Бывший тренер «Краснодара» возглавил клуб из ОАЭ

Бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ
Владимир Ивич стал новым главным тренером «Аль-Айна»
Владимир Ивич
Владимир Ивич (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич возглавил «Аль-Айн». Об этом сообщается в аккаунте клуба из ОАЭ в соцсети Х.

Срок соглашение с 47-летнем сербом рассчитан на полтора года.

На этом посту Ивич сменил португальца Леонарду Жардима.

«Аль-Айн», самый титулованный клуб ОАЭ, в нынешнем сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 14 матчах.

Ивич возглавлял «Краснодар» в 2023-2024 годах. По итогам первой части сезона 2023/24 клуб лидировал в Российской премьер-лиги (РПЛ), но после зимнего перерыва «Краснодар» в двух матчах в РПЛ сыграл вничью и проиграл, лишившись первого места, после чего серба уволили. Сезон «Краснодар» завершил на второй строчке, лучший результат в истории клуба.

Ранее Ивич тренировал греческий ПАОК, «Маккаби» (Тель-Авив) и английский «Уотфорд».

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Футбол ОАЭ ФК Краснодар Владимир Ивич
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