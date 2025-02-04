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Хинштейн сообщил о застрявших на сборах из-за долгов курских футболистах

Хинштейн погасил долги курского футбольного клуба «Авангард» и пообещал аудит
Долг в размере 24 млн руб. был погашен из резервного фонда Курской области. «Допустить ситуацию, когда 600 юных футболистов окажутся на улице, мы не можем», — заявил врио губернатора региона
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что погасил задолженность местного футбольного клуба «Авангард», выступающего во Второй лиге.

«Учитывая остроту ситуации, принял решение погасить прошлогоднюю задолженность за счет резервного фонда Курской области, несмотря на тяжелейшую ситуацию, в которой находится регион. Допустить ситуацию, когда 600 юных футболистов окажутся на улице, мы не можем», — написал Хинштейн.

Врио губернатора сообщил, что получил множество тревожных сообщений от родителей, чьи дети занимаются в футбольной академии «Авангарда». По словам Хинштейна, гендиректор «Авангарда» Дмитрий Извеков информировал его, что с прошлого года у клуба образовалась задолженность в размере 24 млн руб., в результате чего 600 детей могут потерять возможность дальше заниматься футболом.

Кроме того, есть проблемы и у самого «Авангарда». Сейчас команда находится на сборах в Крымске, и у футболистов «просто нет средств, чтобы вернуться домой», а руководство команды уже собралось продавать клубный и школьные автобусы.

«Да, прежние долги мы сейчас закроем, однако необходим жесткий и системный аудит работы футбольного клуба. Приступаем к его проведению», — подчеркнул Хинштейн.

«Авангард» в нынешнем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице группы «Золото» на 1-м этапе чемпионата Второй лиги, набрав 22 очка в 18 матчах.

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Футбол Курская область Александр Хинштейн Вторая лига
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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