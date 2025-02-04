Песков пообещал потратить дополнительные усилия для допуска России на ОИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, существуют ли реальные шансы, что сборные России допустят до участия в Олимпийских играх 2026 года.
«Мы знаем, что некоторые федерации или уже приняли решение, или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим отдельно взятым спортсменам принимать участие в олимпийских соревнованиях. <…> Это хорошие новости. Что касается командных соревнований, естественно, продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК. Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов, нашей олимпийской сборной. Придется потратить еще, безусловно, дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», — сказал Песков.
В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: без флага и гимна, при отсутствии связей с вооруженными силами и публичной поддержки военных действий.
Большая часть федераций по летним видам спорта сейчас допускают хотя бы на минимальном уровне участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а в зимних видах — нет. В нейтральном статусе россияне могут выступать в ски-альпинизме, кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU), который проводит соревнования в фигурном катании, шорт‑треке и конькобежном спорте, в декабре объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории