Песков пообещал потратить дополнительные усилия для допуска России на ОИ

Песков отметил, что некоторые федерации уже приняли решение или близки к решению, которое обеспечит возможность участия в ОИ-2026 отдельным россиянам. «Что касается команд, продолжим контакты с МОК», — добавил он

Дмитрий Песков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, существуют ли реальные шансы, что сборные России допустят до участия в Олимпийских играх 2026 года.

«Мы знаем, что некоторые федерации или уже приняли решение, или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим отдельно взятым спортсменам принимать участие в олимпийских соревнованиях. <…> Это хорошие новости. Что касается командных соревнований, естественно, продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК. Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов, нашей олимпийской сборной. Придется потратить еще, безусловно, дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», — сказал Песков.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: без флага и гимна, при отсутствии связей с вооруженными силами и публичной поддержки военных действий.

Большая часть федераций по летним видам спорта сейчас допускают хотя бы на минимальном уровне участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а в зимних видах — нет. В нейтральном статусе россияне могут выступать в ски-альпинизме, кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU), который проводит соревнования в фигурном катании, шорт‑треке и конькобежном спорте, в декабре объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.