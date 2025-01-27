Эксперты оценили шансы допуска сборной России по хоккею к Олимпиаде

С 3 по 4 февраля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о допуске сборной России к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Как прошли годы изоляции и чего ждать россиянам — в материале «РБК Спорт»

Александр Овечкин (Фото: Andy Mueller / Global look press)

Есть ли шансы на поездку на Олимпиаду

В январе 2025 года стало известно, что с 3 по 4 февраля IIHF рассмотрит возможность допуска сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. Если сборная получит разрешение, она окажется в группе C вместе с командами США, Словакии и Латвии.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Впервые с 2014 года на соревнованиях выступят игроки НХЛ.

В 2022 году Совет Международной федерации хоккея отстранил сборную России от участия в чемпионате мира, а также в юниорском и молодежном чемпионатах мира и женских хоккейных турнирах в связи с ситуацией на Украине. Это решение было принято с целью обеспечения безопасности для спортсменов и официальных лиц, заявили в совете.

В 2023 году в IIHF заявили, что сборные России и Белоруссии не смогут участвовать в турнирах в сезоне 2023/24, также ссылаясь на угрозы безопасности. Глава Международной федерации Люк Тардиф сообщил, что Совет организации вернется к вопросу допуска национальных команд к международным соревнованиям в 2024 году.

В феврале 2024 года Совет не поменял свою позицию и вновь объявил, что Россия и Белоруссия не примут участия в следующем сезоне. IIHF заявила, что до мая 2025 года примет решение о возможности возвращения этих стран на своем заседании перед годовым конгрессом.

Как играла сборная России после отстранения

В связи с санкциями сборные России и Белоруссии пропустили три чемпионата мира, в том числе тот, который прошел с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии.

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что федерация приняла решение провести первые товарищеские матчи в мае 2022 года, поскольку нужно готовиться к возвращению на международные турниры.

Товарищеские матчи состоялись 1 и 2 мая в Туле. В первом матче сборная России одержала победу над Белоруссией со счетом 5:2, а на следующий день повторила успех, выиграв со счетом 3:2. Состав сборной России состоял из молодых игроков со средним возрастом до 21 года.

В декабре 2022 года сборная России проиграла Белоруссии в финале Кубка «Первого канала» со счетом 4:5. Этот турнир ранее был этапом Евротура. В декабре 2023 года команда «Россия 25» выиграла этот же турнир, который проходил с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Она одержала три победы в трех матчах, включая победы над сборными Белоруссии (5:3) и Казахстана (5:2).

В 2024 году сборная России также выиграла Кубок «Первого канала», одержав все три победы на турнире. Российские хоккеисты обыграли Казахстан со счетом 3:1, ранее победив сборную мира КХЛ (4:1) и Белоруссии (4:3) в овертайме, набрав 8 очков.

Как прошли чемпионаты мира без России

В 2022 году чемпионом мира по хоккею стала сборная Финляндии, обыгравшая сборную Канады со счетом 4:3. Третье место заняла сборная Чехии, которая выиграла у команды США с разгромным счетом 8:4.

На чемпионате мира 2023 года первое место заняла сборная Канады, которая в финальном матче одержала уверенную победу над Германией со счетом 5:2. Эта победа для канадцев стала 28-й в истории чемпионатов мира. Бронзовые медали достались сборной Латвии, выигравшей у США в овертайме со счетом 4:3.

В 2024 году чемпионат мира по хоккею показал иные результаты. Золотые медали завоевала сборная Чехии, которая в финале одержала победу над Швейцарией со счетом 2:0. В матче за третье место Канада проиграла Швеции — 2:4.

В последние годы, после отстранения сборной России от участия в крупных международных турнирах, рейтинг национальных хоккейных сборных IIHF претерпел небольшие изменения. Первое место занимает сборная Канады с 4100 баллами. За ней расположились сборные Финляндии (3955) и Чехии (3945).

Проблемы сборной России с составом

В российском хоккее наблюдается дефицит высококлассных центральных нападающих, подобных Евгению Малкину. Они являются ключевыми фигурами в команде, отвечающими за игру как в атаке, так и в обороне, а также за владение шайбой, особенно во время вбрасывания.

Один из тренеров сборной России, Алексей Кудашов, говорил, что проблемы с центральными форвардами связаны с тем, что молодые спортсмены в детском хоккее нацелены на голы и стремятся прежде всего стать нападающими. По мнению тренера, центральные нападающие развиваются хуже из-за нехватки игровых упражнений, так как «все заточено на конкретный бросок, обводку».

В текущем сезоне 2024/25 среди молодых центровых нападающих неплохой результат показывают Максим Соркин (51,3% выигранных вбрасываний за 47 матчей), Павел Карнаухов (54% за 47 игр) и Иван Морозов (53,3% в 43 матчах). Для примера: у топового форварда НХЛ финна Александра Баркова этот процент выше 60. Малкин даже по меркам НХЛ не считается сильным игроком на вбрасывании, его статистика — 42,4%.

Что думают эксперты о возможном допуске

Борис Майоров, вице-президент Федерации хоккея России и двукратный олимпийский чемпион

«До этого еще далеко. Я не уверен вообще, что нас допустят. Господин Тардиф сказал, что в феврале будет рассматриваться вопрос о возможности допуска российской сборной к Олимпиаде 2026 года. Я не уверен, что вопрос будет решен положительно. Пока существуют военные действия между Украиной и Россией, Олимпийских игр для нас не будет», — заявил «РБК Спорт» Майоров.

Максим Сушинский, чемпион мира, бывший хоккеист сборной России

«Мы уже играли в нейтральном статусе, значит, будем играть в нейтральном статусе. Все знают, что это за команда [сборная России]. Не дадут флаг повесить? Ничего страшного. Главное, что мы уже будем делать какой-то первый шаг для того, чтобы в будущем вернуться с ним», — отметил Сушинский в разговоре с «РБК Спорт».

Вячеслав Быков, бывший главный тренер сборной России и двукратный олимпийский чемпион

«Я, как и наши ребята, болельщики, жду так ожидаемого положительного решения IIHF к допуску наших спортсменов к участию во всех международных соревнованиях и в Олимпийских играх. Надеюсь, молюсь и жду положительного решения! Когда наш спортсмен с золотой медалью на шее будет на вершине пьедестала, то он услышит, как вся наша страна будет петь наш гимн во славу нашего спорта и его достижения!» — сказал Быков в разговоре с «РБК Спорт».

Владимир Плющев, бывший тренер сборной России

«Белый флаг — это флаг, который определяет, что мы сдаемся, мы готовы. А национальный флаг — флаг, который представляет страну со всем ее народом, со всеми национальностями, которые есть в нашей стране. Это национальный флаг всей нашей России. Ну и как можно выходить под другим флагом, мне не понятно. Не мне решать, в конце концов», — сказал Плющев «РБК Спорт».

Владимир Крикунов, заслуженный тренер России

«Думаю, нас допустят. Посмотрим. Буквально в ближайшие месяц-два вся ситуация перевернется. Если уж ехать, то ехать на полных правах. А так чего ехать тогда?» — заявил Крикунов «РБК Спорт».