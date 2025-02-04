Трамп принял в Белом доме чемпионов НХЛ и похвалил россиянина. Видео

Президент США встретился с игроками «Флориды», получив в подарок именное джерси и золотую клюшку

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме чемпионов НХЛ прошлого сезона «Флориду Пантерз».

Трамп сфотографировался с командой, пообщался с игроками и владельцем «Пантерз» миллиардером Винни Виолой, который является его хорошим другом, а также получил в подарок джерси «Флориды» со своей фамилией и золотую хоккейную клюшку.

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«Флорида Пантерз» стала чемпионом НХЛ в сезоне 2023/24, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз».

В своей речи Трамп похвалил «Флориду» за то, что команда прошла путь от поражения в финале 2023 года от «Вегас Голден Найтс» до завоевания первого титула в истории франшизы, в шутку сравнив это со своим возвращением в Белый дом.

«Вы подарили болельщикам один из самых захватывающих камбэков в истории НХЛ, в истории любого вида спорта, — сказал Трамп. — Я ничего не знаю о камбэках, но мне говорят, что это очень приятно».

Трамп также похвалил российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Президент США заявил, что вратарь был «хорош» и должен оказаться в Зале хоккейной славы.

В составе «Флориды» в прошлом сезоне чемпионами НХЛ стали трое россиян — Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко (сейчас он выступает в «Детройт Ред Уингз»).