Трамп принял в Белом доме чемпионов НХЛ и похвалил россиянина. Видео
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме чемпионов НХЛ прошлого сезона «Флориду Пантерз».
Трамп сфотографировался с командой, пообщался с игроками и владельцем «Пантерз» миллиардером Винни Виолой, который является его хорошим другом, а также получил в подарок джерси «Флориды» со своей фамилией и золотую хоккейную клюшку.
«Флорида Пантерз» стала чемпионом НХЛ в сезоне 2023/24, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз».
В своей речи Трамп похвалил «Флориду» за то, что команда прошла путь от поражения в финале 2023 года от «Вегас Голден Найтс» до завоевания первого титула в истории франшизы, в шутку сравнив это со своим возвращением в Белый дом.
«Вы подарили болельщикам один из самых захватывающих камбэков в истории НХЛ, в истории любого вида спорта, — сказал Трамп. — Я ничего не знаю о камбэках, но мне говорят, что это очень приятно».
Трамп также похвалил российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Президент США заявил, что вратарь был «хорош» и должен оказаться в Зале хоккейной славы.
В составе «Флориды» в прошлом сезоне чемпионами НХЛ стали трое россиян — Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко (сейчас он выступает в «Детройт Ред Уингз»).
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