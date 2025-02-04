В ФШР назвали «полной ерундой» призыв Карлсена к отставке Дворковича

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что главной причиной конфликта между норвежским шахматистом и FIDE являются финансовые вопросы

Магнус Карлсен (Фото: YOSHUA ARIAS / EPA / ТАСС)

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен действует в своих эгоистичных интересах, и его действия не способствуют развитию шахмат. Такое мнение «РБК Спорт» высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

Ранее Карлсен в соцсети X обвинил Международную шахматную федерацию (FIDE) в угрозах отстранения шахматистов от чемпионатов мира за участие в Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого он является. Конфликт возник из-за разногласий по поводу признания статуса FIDE как единственного регулятора чемпионатов мира по шахматам и ее полномочий по присуждению звания чемпиона мира. Карлсен призвал главу FIDE Аркадия Дворковича уйти в отставку.

«Карлсен в большинстве случаев действует в личных эгоистических целях. Эта фигура совершенно не сопоставима с Фишером, Карповым, Каспаровым. Они тоже были такими, но все их действия приводили к тому, что в целом выиграло шахматное сообщество. Нынешняя ситуация прямо противоположная. Попытка решить локальный спор привела к скандалу. На мой взгляд, FIDE можно за многое критиковать, но в данном случае она повела себя очень достойно и правильно, взвешенно. Я полностью на стороне федерации и считаю, что все заявления Карлсена — это полная ерунда. Мне кажется, как общественный деятель, а фактически эти заявления претендуют на некую общественную значимость, он еще явно не дотягивает до своих личных достижений, где он действительно сильнейший шахматист», — сказал Смагин.

По мнению Смагина, FIDE принимает верные решения, учитывая интересы всех шахматистов. «Уверен, что подавляющее количество федераций будет полностью поддерживать FIDE. Ведь сейчас идет процесс смены поколений. 20-летние шахматисты стали доминировать. Он цепляется за последние попытки заработать деньги, не желая конкурировать в честной спортивной борьбе. Это главная причина конфликта. Ничего плохого в том, чтобы срубить деньги, нет, но FIDE действует в интересах всех шахматистов и абсолютно правильно рассуждает на эту тему», — добавил он.

Freestyle Chess Tour — это серия турниров, проводимых в формате «шахмат Фишера», совместно основанная Карлсеном и немецким инвестором Яном Хенриком Бюттнером. Смагин считает, что отказ от прежнего названия представляет собой манипуляцию, противоречащую интересам шахматистов. «Заметьте, они перестали называть это шахматами Фишера, хотя это совершенно нормальное название, и подавляющее большинство шахматистов именно так и называют. Они хитро ушли от этого названия, прикрывшись фристайлом. Это тоже существенный момент, показывающий, что они гнут в свою сторону, которая идет вразрез с интересами шахматистов», — заключил он.

От обычных шахмат «шахматы Фишера» отличаются тем, что в первом и восьмом ряду доски фигуры расставляются случайным образом.