Россиянин набрал два очка и помог клубу НХЛ продлить серию побед

Россиянин Зуб набрал два очка и помог «Оттаве» продлить серию побед до пяти игр

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб записал на свой счет две результативные передачи в матче с «Нэшвилл Предаторз»

Артем Зуб (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

«Оттава Сенаторз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Адам Годетт (31-я минута), Джейк Сандерсон (34), Шейн Пинто (47), Дэвид Перрон (55) и Ридли Грейг (58). У «Нэшвилла» отличились Филип Форсберг (24) и Джонатан Маршессо (41).

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб записал на свой счет две результативные передачи. Он поучаствовал в голах Сандерсона и Перрона. Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина в 28 матчах в НХЛ два гола и шесть результативных передач.

Зуб играет за «Оттаву» с 2020 года. До этого защитник выступал в СКА, с которым в 2017 году выиграл Кубок Гагарина, и в «Амуре». Со сборной России Зуб победил на Олимпиаде в Пхёнчхане и дважды брал бронзу на чемпионатах мира.

«Оттава», одержавшая пятую победу подряд, набрала 62 очка в 53 играх и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, а «Нэшвилл», потерпевший пятое поражение подряд, с 43 очками в 52 матчах расположился на седьмой строчке в Центральном дивизионе.