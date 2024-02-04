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Бублик первым в истории ATP выиграл турнир, уступая в каждом матче

Бублик выиграл турнир ATP в Монпелье, одержав четыре волевые победы подряд
В финале Александр Бублик победил Борну Чорича в трех сетах. Казахстанский теннисист стал первым, кто выиграл турнир ATP, уступая после первого сета во всех матчах
Александр Бублик
Александр Бублик (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира во французском Монпелье с призовым фондом почти €580 тыс.

В финале Бублик, 27-я ракетка мира, победил хорвата Борну Чорича (37-й) со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

Бублик провел на турнире четыре матча и в каждом проигрывал первый сет — канадцам Денису Шаповалову и Феликсу Оже-Альяссиму, а также сменившему гражданство на казахстанское Александру Шевченко и Чоричу.

Бублик стал первым в истории ATP, кто выиграл турнир после поражений в первых сетах всех матчей.

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Бублик выиграл четвертый титул ATP в карьере и второй в Монпелье, где он побеждал в 2022-м.

За победу в Монпелье Бублик получит 250 рейтинговых очков и €88 тыс. призовых. В новой версии рейтинга ATP в понедельник он поднимется на 23-е место.

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Бублик до 2016 года выступал за Россию.

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