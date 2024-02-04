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Клуб Кузяева благодаря автоголу сыграл вничью с «Монако» Головина

Автогол принес «Монако» Головина ничью с «Гавром» Кузяева в чемпионате Франции
Матч завершился со счетом 1:1. Александр Головин и Далер Кузяев вышли на встречу в стартовых составах
Далер Кузяев (справа) в матч с &laquo;Монако&raquo;
Далер Кузяев (справа) в матч с «Монако» (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Монако» сыграл вничью с «Гавром» в 20-м туре чемпионата Франции.

Игра завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили игроки хозяев — на 63-й минуте Виссам Бен-Йеддер открыл счет, но уже на 65-й Юссуф Фофана срезал мяч в свои ворота при розыгрыше штрафного.

Российские полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Гавра» Далер Кузяев вышли на поле с первых минут.

У Головина в этом сезоне пять голов и четыре передачи в 18 матчах Лиги 1, у Кузяева — два гола и пас в 20 играх.

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Александр Головин

Кузяев играет за «Гавр» первый сезон.

В следующем туре «Монако» 11 февраля сыграет с «Ниццей», а «Гавр» в тот же день примет «Ренн».

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Футбол ФК «Монако» Александр Головин Далер Кузяев
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