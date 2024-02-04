Клуб Кузяева благодаря автоголу сыграл вничью с «Монако» Головина
«Монако» сыграл вничью с «Гавром» в 20-м туре чемпионата Франции.
Игра завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили игроки хозяев — на 63-й минуте Виссам Бен-Йеддер открыл счет, но уже на 65-й Юссуф Фофана срезал мяч в свои ворота при розыгрыше штрафного.
Российские полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Гавра» Далер Кузяев вышли на поле с первых минут.
У Головина в этом сезоне пять голов и четыре передачи в 18 матчах Лиги 1, у Кузяева — два гола и пас в 20 играх.
Кузяев играет за «Гавр» первый сезон.
В следующем туре «Монако» 11 февраля сыграет с «Ниццей», а «Гавр» в тот же день примет «Ренн».
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности