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Клуб Карпина объявил о переходе 19-летнего египетского защитника

«Ростов» приобрел 19-летнего египетского защитника Аль-Аскалани
Воспитаннику «Исмаили» Эяду Аль-Аскалани 19 лет, на его счету шесть матчей за египетскую молодежку. В «Ростове» не назвали срок контракта с игроком
Валерий Карпин и Эяд Аль-Аскалани
Валерий Карпин и Эяд Аль-Аскалани (Фото: Телеграм-канал ФК «‎Ростов»)

«Ростов», главным тренером которого является Валерий Карпин, сообщил о переходе египетского защитника Эяда Аль-Аскалани.

Срок соглашения с 19-летним игроком молодежной сборной Египта не уточняется.

Аль-Аскалани является воспитанником «Исмаили» (Исмаилия), в этом сезоне сыграл за команду десять матчей и сделал один голевой пас.

В молодежной сборной Египта (до 20 лет) футболист провел шесть матчей.

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30 января состав «Ростова» на условиях аренды пополнил 27-летний ивуарийский защитник Умар Сако.

«Ростов» после 18 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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