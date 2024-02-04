Клуб Карпина объявил о переходе 19-летнего египетского защитника

Воспитаннику «Исмаили» Эяду Аль-Аскалани 19 лет, на его счету шесть матчей за египетскую молодежку. В «Ростове» не назвали срок контракта с игроком

Валерий Карпин и Эяд Аль-Аскалани (Фото: Телеграм-канал ФК «‎Ростов»)

«Ростов», главным тренером которого является Валерий Карпин, сообщил о переходе египетского защитника Эяда Аль-Аскалани.

Срок соглашения с 19-летним игроком молодежной сборной Египта не уточняется.

Аль-Аскалани является воспитанником «Исмаили» (Исмаилия), в этом сезоне сыграл за команду десять матчей и сделал один голевой пас.

В молодежной сборной Египта (до 20 лет) футболист провел шесть матчей.

30 января состав «Ростова» на условиях аренды пополнил 27-летний ивуарийский защитник Умар Сако.

«Ростов» после 18 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.