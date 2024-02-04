Клуб Карпина объявил о переходе 19-летнего египетского защитника
«Ростов», главным тренером которого является Валерий Карпин, сообщил о переходе египетского защитника Эяда Аль-Аскалани.
Срок соглашения с 19-летним игроком молодежной сборной Египта не уточняется.
Аль-Аскалани является воспитанником «Исмаили» (Исмаилия), в этом сезоне сыграл за команду десять матчей и сделал один голевой пас.
В молодежной сборной Египта (до 20 лет) футболист провел шесть матчей.
30 января состав «Ростова» на условиях аренды пополнил 27-летний ивуарийский защитник Умар Сако.
«Ростов» после 18 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
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