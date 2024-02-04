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Александр Большунов выиграл 17-ю гонку подряд в Кубке России

Большунов победил в масс-старте в Тюмени, выиграв 17-ю гонку в Кубке России
Александр Большунов в этом сезоне выиграл все гонки Кубка России. В воскресенье он на 1,2 секунды опередил на финише масс-старта в Тюмени Алексея Червоткина
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем масс-старта на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

Большунов показал время 39 минут 54,3 секунды и одержал 17-ю победу в Кубке подряд. В тройку призеров также попали Алексей Червоткин (отставание 1,2 секунды) и Антон Тимашов (+4,7).

«Гонка хорошая получилась, все старались, все составляли очень хорошую конкуренцию на каждом километре, пытались применять разные тактики. Но я сегодня также хотел победить и рад, что получилось выиграть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов выиграл 16-ю гонку подряд на Кубке России
Спорт
Александр Большунов

Женский масс-старт на 10 км выиграла Вероника Степанова со временем 29 минут 13,6 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина (+6,5), третье — Татьяна Сорина (+7,6).

Следующий старт у лыжников пройдет в рамках Спартакиады сильнейших, которая состоится с 8 по 18 февраля.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

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