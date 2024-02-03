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Большунов выиграл 16-ю гонку подряд на Кубке России

Олимпийский чемпион Большунов выиграл 16-ю гонку подряд на Кубке России
В тройку лучших по итогам спринта классическим стилем в Тюмени также попали Савелий Коростелев и Сергей Ардашев. В женском спринте лучшей стала Анастасия Фалеева
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на шестом этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.

В финальном забеге Большунов показал результат 4 минуты 6,51 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание 0,83 секунды), третье — Сергей Ардашев (+0,85).

У женщин в спринте лучшей стала Анастасия Фалеева (4.51,57), опередившая Алену Баранову (+0,45) и Елизавету Пантрину (+1,18).

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Большунов ранее одержал победы во всех стартах (15) на первых пяти этапах Кубка России.

27-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз он становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

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