Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 26 x 1,03 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,55 x 4,5 2 5,3 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,02 x 19 2 100 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ с 13 голами

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ со счетом 7:6
Московский клуб обыграл нижегородскую команду со счетом 7:6
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде со счетом 7:6.

В составе победителей голами отличились Дмитрий Соловьев (8-я минута), Даниил Орлов (16, 31), Никита Коростелев (32), Лукас Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54) и Михаил Мальцев (58). У проигравших отметились Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлев (26) и Максим Летунов (36).

«Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ с девятью голами
Спорт
Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Спартак» с 47 очками в 41 матче занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», которое набрало 50 очков после 41 игры, располагается на пятой строчке на Западе.

«Торпедо» в следующем матче 6 января примет астанинский «Барыс», московский клуб в тот же день в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

В параллельных матчах казанский «Ак Барс» со счетом 5:0 обыграл «Автомобилист», а ярославский «Локомотив» в серии буллитов одержал победу над московским ЦСКА.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Торпедо Нижний Новгород
