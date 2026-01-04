«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ с 13 голами
Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде со счетом 7:6.
В составе победителей голами отличились Дмитрий Соловьев (8-я минута), Даниил Орлов (16, 31), Никита Коростелев (32), Лукас Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54) и Михаил Мальцев (58). У проигравших отметились Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлев (26) и Максим Летунов (36).
«Спартак» с 47 очками в 41 матче занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», которое набрало 50 очков после 41 игры, располагается на пятой строчке на Западе.
«Торпедо» в следующем матче 6 января примет астанинский «Барыс», московский клуб в тот же день в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».
В параллельных матчах казанский «Ак Барс» со счетом 5:0 обыграл «Автомобилист», а ярославский «Локомотив» в серии буллитов одержал победу над московским ЦСКА.
