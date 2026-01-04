Девушка экс-игрока «Реала» рассказала, как грабители избили ее
Дом французского защитника Тео Эрнандеса ограбили в 2022-м году, когда он выступал за «Милан». Об этом Today рассказала девушка футболиста Зои Кристофол.
«Меня ограбили и избили. Я была дома с няней и ребенком. Это наш новый дом, мы ужинали. Грабители ворвались через гараж. Начался кошмар. Они избили меня на глазах у моего сына. Затем схватили и его, швырнув об стену», — сказала Кристофол.
По словам Кристофол, она думала, что сможет дать грабителям отпор. «Но в конце концов они забрали все. Они приставили пистолет к моей голове и сказали: «Если ты неправильно введешь код от сейфа, мы тебя убьем». Я чувствовала себя виноватой. Знала, что у Тео тоже были ценные вещи там», — заключила она.
28-летний Тео Эрнандес — серебряный призер чемпионата мира 2022, а также бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года в составе сборной Франции.
Ранее защитник выступал за «Атлетико Мадрид», «Алавес», «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Летом француз перешел из «Милана» за саудовский «Аль-Хиляль».
