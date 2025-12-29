Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедад» из-за болезни
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не тренировался в понедельник с командой из-за гриппоподобного состояния, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на клуб.
При этом Захарян был на тренировочной базе и работал в тренажерном зале. В клубе выразили надежду, что он сможет присоединиться к тренировке команды во вторник.
У Захаряна в этом сезоне 14 матчей за испанский клуб и один гол.
Ближайший матч «Реал Сосьедад», идущий 16-м в чемпионате Испании, проведет 4 января с мадридским «Атлетико».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах