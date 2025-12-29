Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедад» из-за болезни

Российский футболист занимался в тренажерном зале. В клубе выразили надежду, что он сможет тренироваться во вторник

Арсен Захарян (Фото: AFLO / Global Look Press)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не тренировался в понедельник с командой из-за гриппоподобного состояния, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на клуб.

При этом Захарян был на тренировочной базе и работал в тренажерном зале. В клубе выразили надежду, что он сможет присоединиться к тренировке команды во вторник.

У Захаряна в этом сезоне 14 матчей за испанский клуб и один гол.

Ближайший матч «Реал Сосьедад», идущий 16-м в чемпионате Испании, проведет 4 января с мадридским «Атлетико».