Непряева заняла десятое место в общем зачете «Тур де Ски»
Российская лыжница Дарья Непряева показала 10-е место в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски». Турнир проходил в Италии.
Первое место в общем зачете в третий раз в карьере заняла американка Джессика Диггинс, которая завершила многодневку с результатом 2 часа 11 минут 26,1 секунды. Второй стала австралийка Тереза Штадлобер (отставание — 2 минуты 17,7 секунды), третьей — норвежка Хейди Венг (+2.31,6).
Непряева преодолела дистанцию шестой и заняла в общем зачете десятое место (+4.55,5).
23-летняя Непряева является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером юниорского мирового первенства. Она дважды становилась чемпионкой России, завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионатов страны.
Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.
Гонки «Тур де Ски» проходили с 28 декабря по 4 января в Италии в рамках Кубка мира.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах