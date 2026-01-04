 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Непряева заняла десятое место в общем зачете «Тур де Ски»

Первое место многодневной гонки «Тур де Ски» в общем зачете в третий раз в карьере заняла американка Джессика Диггинс с результатом 2 часа 11 минут 26,1 секунды
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева показала 10-е место в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски». Турнир проходил в Италии.

Первое место в общем зачете в третий раз в карьере заняла американка Джессика Диггинс, которая завершила многодневку с результатом 2 часа 11 минут 26,1 секунды. Второй стала австралийка Тереза Штадлобер (отставание — 2 минуты 17,7 секунды), третьей — норвежка Хейди Венг (+2.31,6).

Непряева преодолела дистанцию шестой и заняла в общем зачете десятое место (+4.55,5).

Коростелев показал лучший результат в гонке после допуска под эгидой FIS
Спорт
Савелий Коростелев

23-летняя Непряева является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером юниорского мирового первенства. Она дважды становилась чемпионкой России, завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионатов страны.

Из российских лыжников допуск к международным стартам пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.

Гонки «Тур де Ски» проходили с 28 декабря по 4 января в Италии в рамках Кубка мира.

Теги
Альвина Цаканян
лыжи Дарья Непряева Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)
