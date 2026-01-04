ТАСС узнал, что Бивол планирует провести следующий поединок в конце весны
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол может провести следующий бой в конце весны. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
«Дмитрий проходит восстановление. Он может вернуться в конце весны или летом. Один из вариантов соперников — обязательный претендент Михаэль Айферт», — сказал собеседник агентства.
Бивол в августе перенес операцию на спину. На данный момент проводит курс восстановления.
35-летний Бивол владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего на его счету 24 победы, из которых 12 нокаутом, и одно поражение.
