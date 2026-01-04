 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

ТАСС узнал, что Бивол планирует провести следующий поединок в конце весны

Дмитрий Бивол в августе перенес операцию на спину. В команде боксера рассказали, что спортсмен может вернуться к поединкам в конце весны или летом
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол (Фото: Global Look Press)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол может провести следующий бой в конце весны. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

«Дмитрий проходит восстановление. Он может вернуться в конце весны или летом. Один из вариантов соперников — обязательный претендент Михаэль Айферт», — сказал собеседник агентства.

Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за слова о киргизах
Спорт
Екатерина&nbsp;Бивол

Бивол в августе перенес операцию на спину. На данный момент проводит курс восстановления.

35-летний Бивол владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего на его счету 24 победы, из которых 12 нокаутом, и одно поражение.



