Команда Степановой выиграла лыжно-биатлонную «Гонку чемпионов»

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Команда Вероники Степановой заняла первое место в лыжно-биатлонной Гонке чемпионов. Турнир прошел в Рязани.

В команду Степановой входили Наталия Шевченко, Даниил Усов и Иван Якимушкин. Спортсмены показали результат 1 час 35 минут 22,8 секунды.

Второй результат с отставанием в 1 минуту 3,1 секунды показала команда Александра Логинова, в которую входили Виктория Сливко, Алена Баранова и Артем Мальцев. Третьей стала команда Антона Смольского, в которую входили Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Иван Горбунов, они отстали от лидера на 1 минуту 3,9 секунды.

«Гонка чемпионов» прошла с 3 по 4 января в Рязани. Ее программа включает уникальную эстафету, где каждая команда состоит из двух лыжников и двух биатлонистов, которые поочередно сменяют друг друга на протяжении восьми этапов.

Общий призовой фонд составил 12 млн руб. Медалисты получат рекордные призовые, которые превышают выплаты победителей национальных турниров и даже Кубка мира.