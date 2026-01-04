Команда Степановой выиграла лыжно-биатлонную «Гонку чемпионов»
Команда Вероники Степановой заняла первое место в лыжно-биатлонной Гонке чемпионов. Турнир прошел в Рязани.
В команду Степановой входили Наталия Шевченко, Даниил Усов и Иван Якимушкин. Спортсмены показали результат 1 час 35 минут 22,8 секунды.
Второй результат с отставанием в 1 минуту 3,1 секунды показала команда Александра Логинова, в которую входили Виктория Сливко, Алена Баранова и Артем Мальцев. Третьей стала команда Антона Смольского, в которую входили Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Иван Горбунов, они отстали от лидера на 1 минуту 3,9 секунды.
«Гонка чемпионов» прошла с 3 по 4 января в Рязани. Ее программа включает уникальную эстафету, где каждая команда состоит из двух лыжников и двух биатлонистов, которые поочередно сменяют друг друга на протяжении восьми этапов.
Общий призовой фонд составил 12 млн руб. Медалисты получат рекордные призовые, которые превышают выплаты победителей национальных турниров и даже Кубка мира.
