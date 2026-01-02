Лучший лыжник сезона пропустит «Гонку чемпионов»
Сергей Ардашев и Евгения Крупицкая пропустят лыжно-биатлонную «Гонку чемпионов» в Рязани, которая пройдет 3 и 4 января, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.
Вместо лидера общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Ардашева выступит Александр Бакуров, вместо Крупицкой — Елизавета Маслакова.
Ранее стало известно, что соревнования из-за болезни также пропустит трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
Ардашев в этом сезоне выиграл семь гонок на этапах Кубка России. Он не смог получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
В «Гонке чемпионов» лыжники и биатлонисты будут соревноваться в формате смешанной эстафеты.
