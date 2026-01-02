 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Лучший лыжник сезона пропустит «Гонку чемпионов»

Лучший лыжник сезона Ардашев пропустит «Гонку чемпионов»
Соревнования пройдут 3 и 4 января в Рязани. Вместо Ардашева выступит Бакуров, вместо Крупицкой — Маслакова
Сергей Ардашев
Сергей Ардашев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Сергей Ардашев и Евгения Крупицкая пропустят лыжно-биатлонную «Гонку чемпионов» в Рязани, которая пройдет 3 и 4 января, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.

Вместо лидера общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Ардашева выступит Александр Бакуров, вместо Крупицкой — Елизавета Маслакова.

Ранее стало известно, что соревнования из-за болезни также пропустит трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Ардашев в этом сезоне выиграл семь гонок на этапах Кубка России. Он не смог получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

В «Гонке чемпионов» лыжники и биатлонисты будут соревноваться в формате смешанной эстафеты.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Сергей Ардашев Биатлон
