Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Первой звездой дня стал американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. В гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) он забросил две шайбы. Третьей звездой дня признали канадского защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера, который отметился двумя шайбами, включая победную в овертайме.
В ночь на 4 января «Тампа» на выезде обыграла «Сан-Хосе» со счетом 7:3. Кучеров отметился заброшенной шайбой и четырьмя голевыми передачами.
На счету Кучерова в текущем сезоне 59 очков (20 шайб + 39 передач). Он идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров.
«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 41 матче.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах