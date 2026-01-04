 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» отметился заброшенной шайбой и четырьмя голевыми передачами в матче НХЛ против «Сан-Хосе»
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Global Look Press)

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Первой звездой дня стал американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. В гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) он забросил две шайбы. Третьей звездой дня признали канадского защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера, который отметился двумя шайбами, включая победную в овертайме.

Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб во время матча НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

В ночь на 4 января «Тампа» на выезде обыграла «Сан-Хосе» со счетом 7:3. Кучеров отметился заброшенной шайбой и четырьмя голевыми передачами.

На счету Кучерова в текущем сезоне 59 очков (20 шайб + 39 передач). Он идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров.

«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 41 матче.

