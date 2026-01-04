Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб во время матча НХЛ

Капитан «Вашингтона» в третьем периоде столкнулся с канадским защитником «Чикаго» Луисом Кревьером, который попал россиянину клюшкой по лицу

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс».

«Вашингтон» уступил «Чикаго» в ночь на 4 января со счетом 3:2 после буллитов.

Овечкин в третьем периоде столкнулся с канадским защитником «Блэкхокс» Луисом Кревьером, который попал россиянину клюшкой по лицу. У Овечкина оказалась разбита губа и откололся кусок зуба.

После помощи врачей капитан вернулся в игру. Он выразил претензии арбитру, который не увидел нарушений со стороны игрока «Чикаго».

Всего на счету 40-летнего Овечкина 15 голов и 19 передач в 42 матчах сезона.

Всего в активе лучшего снайпера НХЛ в регулярных чемпионатах 912 голов в регулярках и 989 с учетом плей-офф. Он на 27 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.