Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб во время матча НХЛ
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс».
«Вашингтон» уступил «Чикаго» в ночь на 4 января со счетом 3:2 после буллитов.
Овечкин в третьем периоде столкнулся с канадским защитником «Блэкхокс» Луисом Кревьером, который попал россиянину клюшкой по лицу. У Овечкина оказалась разбита губа и откололся кусок зуба.
После помощи врачей капитан вернулся в игру. Он выразил претензии арбитру, который не увидел нарушений со стороны игрока «Чикаго».
Всего на счету 40-летнего Овечкина 15 голов и 19 передач в 42 матчах сезона.
Всего в активе лучшего снайпера НХЛ в регулярных чемпионатах 912 голов в регулярках и 989 с учетом плей-офф. Он на 27 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.
