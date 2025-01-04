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Овечкин назвал очень скучным свое восстановление после перелома ноги

Капитан «Вашингтона» отметил, что ему приходилось много времени проводить в тренажерном зале, чтобы оставаться в форме. 39-летний хоккеист пропустил пять недель и 16 матчей в НХЛ
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в эфире ESPN перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», что долгое восстановление после перелома ноги больше всего ему запомнилось скукой.

«Это скучно. Потому что нужно много времени проводить в тренажерном зале. Много чего не сделаешь, но приходится, чтобы оставаться в форме. Мои тренеры хорошо сделали свою работу, команда и семья меня поддерживали. Теперь я восстановился и все вернулось на круги своя», — сказал Овечкин.

Форвард получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября. В итоге россиянин пропустил чуть больше пяти недель и 16 матчей, самый большой срок в его карьере.

Владелец «Вашингтона» заявил об ажиотаже из-за погони Овечкина за Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

После возвращения 39-летний Овечкин забросил три шайбы в четырех встречах.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 18 голов и 10 передач в 22 встречах. Ему осталось 23 шайбы до повторения рекорда по голам за карьеру в НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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