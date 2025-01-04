Овечкин назвал очень скучным свое восстановление после перелома ноги
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал в эфире ESPN перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», что долгое восстановление после перелома ноги больше всего ему запомнилось скукой.
«Это скучно. Потому что нужно много времени проводить в тренажерном зале. Много чего не сделаешь, но приходится, чтобы оставаться в форме. Мои тренеры хорошо сделали свою работу, команда и семья меня поддерживали. Теперь я восстановился и все вернулось на круги своя», — сказал Овечкин.
Форвард получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября. В итоге россиянин пропустил чуть больше пяти недель и 16 матчей, самый большой срок в его карьере.
После возвращения 39-летний Овечкин забросил три шайбы в четырех встречах.
Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 18 голов и 10 передач в 22 встречах. Ему осталось 23 шайбы до повторения рекорда по голам за карьеру в НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута
Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Российские теннисистки выиграли турнир WTA
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов