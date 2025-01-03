Владелец «Вашингтона» заявил об ажиотаже из-за погони Овечкина за Гретцки
Погоня российского форварда Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вызывает волнение и ажиотаж. Об этом на своей странице в Х заявил владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис.
«Ови забивает с впечатляющей скоростью — в свои 39 лет, — которая превосходит все последние сезоны. Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной, Алекс приближается к рекорду. Это вызывает волнение и ажиотаж в Вашингтоне, округе Колумбия и на национальном уровне!» — написал Леонсис.
Овечкин 3 января в матче с «Миннесота Уайлд» (3:4 по буллитам) забил 871-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив отставание от Гретцки в рейтинге лучших снайперов лиги до 23 шайб. У Гретцки — 894 шайбы в 1487 матчах.
Овечкин пропустил более месяца в регулярном чемпионате из-за перелома малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября. Впервые после травмы он вышел на лед в матче 29 декабря против «Торонто Мэйпл Лифс» и отличился шайбой. В нынешнем сезоне Овечкин отметился 18 заброшенными шайбами в 22 матчах.
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