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«Манчестер Сити» впервые с октября выиграл два матча подряд

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм», впервые с октября выиграв дважды подряд
Встреча против «Вест Хэма» завершилась со счетом 4:1. Эрлинг Холанд впервые с сентября сделал дубль в игре АПЛ
Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo;
Игроки «Манчестер Сити» (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Вест Хэм» со счетом 4:1 в домашнем матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей отличились Эрлинг Холанд (42-я и 55-я минута) и Фил Фоден (58). Также автогол на счету защитника «Вест Хэма» Владимира Цоуфала (10). У проигравших гол забил Никлас Фюллькруг (71).

«Манчестер Сити», действующий чемпион Англии, впервые с октября выиграл два матч подряд. Холанд впервые с 14 сентября сделал дубль в игре АПЛ.

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«Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 23 очками расположился на 13-й строчке. Лидирует «Ливерпуль» (45).

В следующем туре «Манчестер Сити» 14 января в гостях сыграет с «Бретфордом», «Вест Хэм» в тот же день примет «Фулхэм».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Эрлинг Холанд Вест Хэм
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