«Манчестер Сити» впервые с октября выиграл два матча подряд

Встреча против «Вест Хэма» завершилась со счетом 4:1. Эрлинг Холанд впервые с сентября сделал дубль в игре АПЛ

Игроки «Манчестер Сити» (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Вест Хэм» со счетом 4:1 в домашнем матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей отличились Эрлинг Холанд (42-я и 55-я минута) и Фил Фоден (58). Также автогол на счету защитника «Вест Хэма» Владимира Цоуфала (10). У проигравших гол забил Никлас Фюллькруг (71).

«Манчестер Сити», действующий чемпион Англии, впервые с октября выиграл два матч подряд. Холанд впервые с 14 сентября сделал дубль в игре АПЛ.

«Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 23 очками расположился на 13-й строчке. Лидирует «Ливерпуль» (45).

В следующем туре «Манчестер Сити» 14 января в гостях сыграет с «Бретфордом», «Вест Хэм» в тот же день примет «Фулхэм».