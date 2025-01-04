«Манчестер Сити» впервые с октября выиграл два матча подряд
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Вест Хэм» со счетом 4:1 в домашнем матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей отличились Эрлинг Холанд (42-я и 55-я минута) и Фил Фоден (58). Также автогол на счету защитника «Вест Хэма» Владимира Цоуфала (10). У проигравших гол забил Никлас Фюллькруг (71).
«Манчестер Сити», действующий чемпион Англии, впервые с октября выиграл два матч подряд. Холанд впервые с 14 сентября сделал дубль в игре АПЛ.
«Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 23 очками расположился на 13-й строчке. Лидирует «Ливерпуль» (45).
В следующем туре «Манчестер Сити» 14 января в гостях сыграет с «Бретфордом», «Вест Хэм» в тот же день примет «Фулхэм».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута
Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Российские теннисистки выиграли турнир WTA
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов