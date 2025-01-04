«Авангард» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Нефтехимик»
Омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Игорь Мартынов (7-я минута), Майкл Маклауд (8-я), Джованни Фьоре (17-я) и Наиль Якупов (37-я, 47-я). У проигравших отличился Андрей Белозеров (25-я).
«Нефтехимик» уступил уже в шестом матче подряд. Кроме того, ранее в этом сезоне нижнекамцы трижды проигрывали «Авангарду» (2:4, 2:3 ОТ, 3:4 ОТ).
«Авангард» набрал 41 очко в 40 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 37 очками в 41 встрече расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Авангард» 6 января в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом», «Нефтехимик» в тот же день примет новосибирскую «Сибирь».
Остальные результаты дня:
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:4;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 0:3.
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