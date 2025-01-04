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Российский теннисист Карацев выиграл турнир впервые за три года

Карацев выиграл турнир впервые за три года, победив в «Челленджере» в Таиланде
Полуфиналист Australian Open 2021 года и бывшая 14-я ракетка мира стал победителем «Челленджера» в Таиланде, обыграв в финале француза Грегуара Баррера
Аслан Карацев
Аслан Карацев (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира ATP серии «Челленджер» в Нонтхабури (Таиланд).

В финале 31-летний Карацев обыграл француза Грегуара Баррера, второго сеяного и 162-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Карацев, полуфиналист Australian Open 2021 года и бывшая 14-я ракетка мира, в последние годы выступает неудачно. Сейчас он занимает лишь 287-е место в мировом рейтинге.

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Россиянин выиграл свой первый турнир с января 2022 года, когда победил в Сиднее в категории ATP-250. Всего на счету Карацева три титула на турнирах АТР и четыре «Челленджера».

За свою победу в Нонтхабури Карацев получит $14,2 тыс. призовых и 75 рейтинговых очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Аслан Карацев
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