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Агент Радулова опроверг завершение карьеры хоккеистом в этом году

Агент: над новостью о завершении карьеры Радуловым можно только посмеяться
Ранее о возможном завершении Александром Радуловым карьеры сообщил журналист Алексей Шевченко. Агент форварда заявил, что Радулов любит хоккей и продолжит играть
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратный чемпион мира Александр Радулов вряд ли завершит карьеру по окончании сезона, заявил «РБ Спорт» представитель нападающего казанского «Ак Барса» Александр Черных.

Ранее в четверг, 4 января, журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что 37-летний Радулов может завершить карьеру из-за семейных обстоятельств. 2 января другой представитель игрока Юрий Николаев рассказал «СЭ», что переговоры о новом контракте с «Ак Барсом» отложены.

Черных отметил, что высказывания о завершении карьеры игрока «воспринимает только как посмеяться». «Александр Радулов показывает хороший хоккей и любит этот вид спорта. Не думаю, что он примет решение завершить карьеру после окончания сезона», — сказал агент.

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Черных добавил, что «Ак Барс» хочет сохранить Радулова, но сам хоккеист попросил вернуться к переговорам позже.

Радулов — чемпион мира 2008 и 2009 годов в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина 2011 года с уфимским «Салаватом Юлаевым».

У Радулова 10 шайб и 18 передач в 39 играх сезона.

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Анна Сатдинова
Хоккей Александр Радулов
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