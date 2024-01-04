Главный спортивный ретейлер Британии вслед за Nike пожаловался на спрос

Акции JD Sports упали на 20% после сообщения о том, что его доходы по итогам года ожидаются ниже как минимум на £105 млн. Ретейлер объяснил это снижением спроса и теплой погодой

Риши Сунак в магазине JD Sports (Фото: Paul Grover - WPA Pool / Getty Images)

Крупнейший британский ретейлер спортивной одежды и товаров для активного отдыха JD Sports Fashion уменьшил прогноз по ожидаемым доходам за 2023 год из-за сниженного спроса и теплой погоды, пишет Bloomberg.

JD Sports ожидает, что его доходы (до уплаты налогов) составят от £915 млн до £935 млн (от $1,16 млрд до $1,19 млрд) вместо ранее озвученных £1,04 млрд.

Акции ретейлера в начале торгов в Лондоне упали на 20%, а предупреждение компании о снижении прибыли привело к падению акций и других производителей спортивной одежды.

21 декабря Nike, крупнейший производитель спортивной одежды в мире, сообщил об уменьшении прогнозируемых продаж по итогам года, а также объявил о планах сократить расходы на $2 млрд в течение следующих трех лет из-за снижения потребительского спроса, особенно в Китае и Европе.

У JD Sports более 3400 магазинов в 38 странах мира.

Nike в июне 2022 года сообщил о полном уходе с российского рынка.