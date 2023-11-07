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Nike обвинила New Balance в воровстве технологии производства кроссовок

Nike подала в суд на New Balance за воровство технологии производства кроссовок
Nike подала в суд на New Balance Skechers за использование запатентованной технологии Nike Flyknit при производстве верхних частей кроссовок. Ранее аналогичные иски компания предъявила Adidas, Puma и Lululemon
Фото: Thomas Trutschel / picture alliance / photothek / ТАСС
Фото: Thomas Trutschel / picture alliance / photothek / ТАСС

Американский производитель спортивной одежды компания Nike подала в суд на New Balance и Skechers за нарушение технологического патента, который использует при изготовлении верхних частей кроссовок, передает Reuters со ссылкой на исковое заявление.

В иске говорится, что конкуренты использовали при производстве спортивных кроссовок технологию Nike Flyknit, «позволяющую Nike создавать обувь с отличными эксплуатационными характеристиками, дизайном и эстетикой, и все это при сокращении количества материалов и отходов».

Как уточнили в Nike, запатентованная технология использовалась при производстве кроссовок Skechers Arch Fit, Glide Step и Ultra Flex 3, а также New Balance Fresh Foam и FuelCell. В компании добавили, что это не первый ее иск к Skechers из-за нарушения патентных прав.

На сайте Nike говорится, что технология Flyknit «использует высокопрочные волокна для создания легкого верха с целевыми областями поддержки, растяжения и воздухопроницаемости».

По данным Reuters, ранее Nike также подала в суд на Adidas, Puma и Lululemon за нарушение патентных прав на технологию Flyknit. В ответ Adidas подала встречный иск, утверждая, что технология подбора обуви Nike Adapt, приложения для тренировок Run Club и Training Club, а также приложение SNKRS для продажи обуви ограниченным тиражом нарушают ее патенты. В итоге Adidas и Puma удалось урегулировать свои иски, а по делу Nike против Lululemon решение пока не вынесено.

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