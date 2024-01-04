Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве

Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве

Российский форвард с 564 очками занял 18-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги при розыгрыше большинства. Среди крайних нападающих он занимает пятое место по этому показателю

Александр Овечкин (Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две результативные передачи в матче с «Нью-Джерси Девилз» и сравнялся с Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ при игре в большинстве.

«Вашингтон» проиграл со счетом 3:6. Овечкин ассистировал автору второй шайбы Евгению Кузнецову, а также поучаствовал в голе Джона Карлсона в большинстве.

Теперь на счету лидера «Вашингтона» 564 очка в большинстве — это 18-й результат в истории лиги, столько же за карьеру набрал четвертый бомбардир и третий снайпер турнира Горди Хоу.

Среди крайних нападающих больше очков в большинстве набрали только Яромир Ягр (610), Теему Селянне (588), Марк Рекки (569) и Дейв Андрейчук (567).

Также Овечкин обошел Рекки и занял десятое место в списке хоккеистов, набравших больше всего очков в матчах против «Нью-Джерси» — 39 голов и 44 передачи в 82 играх.

Всего на счету 38-летнего Овечкина восемь голов и 16 передач в 36 играх сезона.

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«Вашингтон» идет на девятом месте в Восточной конференции.