Овечкин сравнялся с Горди Хоу по очкам в большинстве
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две результативные передачи в матче с «Нью-Джерси Девилз» и сравнялся с Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ при игре в большинстве.
«Вашингтон» проиграл со счетом 3:6. Овечкин ассистировал автору второй шайбы Евгению Кузнецову, а также поучаствовал в голе Джона Карлсона в большинстве.
Теперь на счету лидера «Вашингтона» 564 очка в большинстве — это 18-й результат в истории лиги, столько же за карьеру набрал четвертый бомбардир и третий снайпер турнира Горди Хоу.
Среди крайних нападающих больше очков в большинстве набрали только Яромир Ягр (610), Теему Селянне (588), Марк Рекки (569) и Дейв Андрейчук (567).
Также Овечкин обошел Рекки и занял десятое место в списке хоккеистов, набравших больше всего очков в матчах против «Нью-Джерси» — 39 голов и 44 передачи в 82 играх.
Всего на счету 38-летнего Овечкина восемь голов и 16 передач в 36 играх сезона.
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«Вашингтон» идет на девятом месте в Восточной конференции.