Спорт⁠,
0

В КХЛ во втором матче подряд команда отыграла три шайбы и победила

«Металлург» победил «Автомобилист», уступая 0:3 и забив за секунду до сирены
«Металлург» уступал «Автомобилисту» 0:3, 2:4 и 4:5, но в итоге победил, забив решающую шайбу за секунду до сирены
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлис (33-я минута), Владимир Ткачев (34), Данила Паливко (45), Роман Канцеров (46), Дмитрий Силантьев (57) и Робин Пресс (60), забивший за секунду до сирены. У проигравших отличились Джесси Блэкер (23), Брукс Мэйсек (25), Максим Осипов (31), Рид Буше (40) и Александр Шаров (52).

«Металлург» уступал 0:3, 2:4 и 4:5, но в итоге победил.

«Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6, победив «Сибирь» в овертайме в матче КХЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК «Спартак»

Ранее 3 декабря московский «Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6, победив новосибирскую «Сибирь» в овертайме.

«Металлург» набрал 52 очка в 33 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 37 очками расположился на четвертой строчке.

В следующем матче «Металлург» 5 декабря в гостях сыграет с нижнекамским «Металлургом», «Автомобилист» в тот же день примет череповецкую «Северсталь».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Автомобилист
