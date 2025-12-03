«Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6, победив «Сибирь» в овертайме в матче КХЛ
Московский «Спартак» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:6 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Иван Климович (7-я минута), Антон Косолапов (11), Михаил Абрамов (13), Скотт Уилсон (20), Семен Кошелев (38), Чейз Приски (51). У гостей отличились Даниил Орлов (21), Даниил Соболев (23), Михаил Мальцев (26, 63), Данил Пивчулин (58), Адам Ружичка (60) и Никита Коростелев (60)
«Спартак» еще за 39 секунд до сирены в третьем периоде уступал в две шайбы, но перевел игру в овертайм и там забросил победный гол.
«Спартак» набрал 39 очков в 33 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 24 очками расположилась на последней строчке на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 5 декабря в гостях сыграет с «Барысом», «Сибирь» встретится с казахстанским клубом 7 декабря на выезде.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили