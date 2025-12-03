 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6, победив «Сибирь» в овертайме в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу московского клуба
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»

Московский «Спартак» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:6 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Иван Климович (7-я минута), Антон Косолапов (11), Михаил Абрамов (13), Скотт Уилсон (20), Семен Кошелев (38), Чейз Приски (51). У гостей отличились Даниил Орлов (21), Даниил Соболев (23), Михаил Мальцев (26, 63), Данил Пивчулин (58), Адам Ружичка (60) и Никита Коростелев (60)

«Спартак» еще за 39 секунд до сирены в третьем периоде уступал в две шайбы, но перевел игру в овертайм и там забросил победный гол.

«Спартак» набрал 39 очков в 33 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 24 очками расположилась на последней строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 5 декабря в гостях сыграет с «Барысом», «Сибирь» встретится с казахстанским клубом 7 декабря на выезде.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Сибирь
