Умер чемпион НБА и бывший игрок «Лейкерс» Элден Кэмпбелл

Элдену Кэмпбеллу, выступавшему на позиции центрового, было 57 лет

Элден Кэмпбелл (Фото: Jamie Squire / Allsport / Getty Images)

Бывший игрок НБА, чемпион 2004 года Элден Кэмпбелл скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает NBC.

Причина его смерти не уточняется.

Кэмпбелл, выступавший на позиции центрового, был выбран на драфте НБА 1990 года под общим 27-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс», где отыграл затем 8,5 сезонов.

Также Кэмпбелл выступал за «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Хорнетс», «Сиэтл Суперсоникс», «Детройт Пистонс» и «Нью-Джерси Нетс». В сезоне 2003/04 вместе с «Детройтом» он стал чемпионом НБА.

Всего в НБА Кэмпбелл провел 1045 матчей, набирая в среднем 10,3 очка и делая 5,9 подбора.