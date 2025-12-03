Звонарева вышла в 1/4 финала турнира ITF после полуторагодового перерыва

Не игравшая полтора года Звонарева вышла в 1/4 финала крупного турнира ITF

Бывшая вторая ракетка мира в 41 год решила вернуться в официальные турниры и успешно прошла уже двух соперниц в Дубае

Вера Звонарева (Фото: Nikku / XinHua / Global Look Press)

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева успешно вернулась в официальные соревнования спустя 18 месяцев паузы. 41-летняя теннисистка заявилась на турнир ITF категории W100 в Дубае (ОАЭ) и дошла уже до 1/4 финала.

В первом круге Звонарева одержала победу над хорваткой Тарой Вюрт (238-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4, во втором оказалась сильнее чешки Терезы Мартинцовой (508) — 6:1, 6:2.

Соперница Звонаревой по четвертьфиналу определится 4 декабря. Это будет россиянка Софья Лансере (455) или Мананчая Савангкаев из Таиланда (248).

Звонарева не выходила на корт с прошлого года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на «Ролан Гаррос». В одиночке она последний раз играла в мае 2024-го в квалификации турнира WTA в Страсбурге.

Среди титулов Звонаревой пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в парном разряде и две в миксте), бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночке и победа на Итоговом турнире WTA в парах (2023).

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $100 тыс., W100 — самая престижная категория турниров ITF.