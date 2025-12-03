 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,3 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,3 x 3,2 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,9 x 50 2 1,94 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,78 x 3,8 2 4,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,4 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Звонарева вышла в 1/4 финала турнира ITF после полуторагодового перерыва

Не игравшая полтора года Звонарева вышла в 1/4 финала крупного турнира ITF
Бывшая вторая ракетка мира в 41 год решила вернуться в официальные турниры и успешно прошла уже двух соперниц в Дубае
Вера Звонарева
Вера Звонарева (Фото: Nikku / XinHua / Global Look Press)

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева успешно вернулась в официальные соревнования спустя 18 месяцев паузы. 41-летняя теннисистка заявилась на турнир ITF категории W100 в Дубае (ОАЭ) и дошла уже до 1/4 финала.

В первом круге Звонарева одержала победу над хорваткой Тарой Вюрт (238-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4, во втором оказалась сильнее чешки Терезы Мартинцовой (508) — 6:1, 6:2.

Соперница Звонаревой по четвертьфиналу определится 4 декабря. Это будет россиянка Софья Лансере (455) или Мананчая Савангкаев из Таиланда (248).

Звонарева не выходила на корт с прошлого года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на «Ролан Гаррос». В одиночке она последний раз играла в мае 2024-го в квалификации турнира WTA в Страсбурге.

Среди титулов Звонаревой пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в парном разряде и две в миксте), бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночке и победа на Итоговом турнире WTA в парах (2023).

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $100 тыс., W100 — самая престижная категория турниров ITF.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Вера Звонарева
Материалы по теме
Вторая российская теннисистка за два месяца ушла в сборную Узбекистана
Спорт
Надаль потренировался с 18-летней российской теннисисткой
Спорт
Наказанный за «договорняки» теннисист снялся с игры на матчболе соперника
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 17:39
Стубб рассказал, к какому варианту мира на Украине следует готовиться Политика, 17:43
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Звонарева вышла в 1/4 финала турнира ITF после полуторагодового перерыва Спорт, 17:41
Roblox заблокировали в России. Что это и почему запретили Life, 17:36
Премьер Бельгии заявил, что никто не верит в поражение России Политика, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как вырастут тарифы на содержание общего имущества в многоэтажках Москвы Недвижимость, 17:17
Чем известен Борис Акунин и за что ему вынесли в России второй приговор 17:17
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России Общество, 17:15
Ушаков рассказал об обсуждении с Уиткоффом членства Украины в НАТО Политика, 17:08
Бориса Акунина приговорили к 15 годам по совокупности сроков Общество, 17:07
Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек Политика, 17:04