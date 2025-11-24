КХЛ назвала первого участника Матча звезд

Пинчук из минского «Динамо» стал первым участником Матча звезд КХЛ

Второй бомбардир минского «Динамо» Виталий Пинчук стал первым в голосовании болельщиков. Он сыграет за команду KHL World Stars

Виталий Пинчук (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ, который пройдет в феврале в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Пинчук стал победителем голосования. Он в третий раз сыграет в Матче звезд.

В этом году он войдет в состав команды KHL World Stars, за которую сыграют легионеры, а также белорусские и казахстанские хоккеисты.

В текущем сезоне Пинчук в 29 матчах набрал 29 очков (13 шайб и 16 передач), он второй бомбардир и снайпер команды.