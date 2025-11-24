КХЛ назвала первого участника Матча звезд
Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук стал первым участником Матча звезд КХЛ, который пройдет в феврале в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Пинчук стал победителем голосования. Он в третий раз сыграет в Матче звезд.
В этом году он войдет в состав команды KHL World Stars, за которую сыграют легионеры, а также белорусские и казахстанские хоккеисты.
В текущем сезоне Пинчук в 29 матчах набрал 29 очков (13 шайб и 16 передач), он второй бомбардир и снайпер команды.
