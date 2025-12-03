 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Бородавко заявил, что 90% лыжников могут не получить нейтральный статус

Сюжет
Олимпиада-2026
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам сообщил, что в ближайшее время ФЛГР обсудит, кого включать в заявку на нейтральный статус FIS
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

До 90% российских лыжников не соответствуют требованиям к нейтральному статусу, заявил «РИА Новости» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Сегодня или завтра федерация должна обсудить, кого подавать в заявку на нейтральный статус», — сказал Бородавко.

На вопрос, может ли трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов туда не попасть, Бородавко ответил: «По тем условиям, которые выдвигает МОК, не пройти могут более 90%».

CAS вновь принял решение в пользу россиян. Допустят ли лыжников на Игры
Спорт
Фото:Tomi HÃƒâ€žNninen / Bildbyran via ZUMA Press / ТАСС

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на международные соревнования.

В FIS заявили, что признают решение CAS и попросили российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин позднее сообщил, что список уже готов.

Член совета FIS финн Мартти Ууситало заявил, что, по его данным, Большунова и других известных российских лыжников нет в списке кандидатов на получение нейтрального статуса. По его словам, эти лыжники не соответствуют статусу нейтральных спортсменов.

В FIS перечисляли критерии соответствия для получения нейтрального статуса. В них входит отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими вооруженными силами или с любыми другими органами национальной безопасности; отсутствие поддержки военных действий на Украине. После Олимпиады в Пекине Большунов получил досрочное повышение в звании и стал капитаном Росгвардии.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Олимпиада-2026 Александр Большунов нейтральный статус Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)
