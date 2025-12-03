Бородавко заявил, что 90% лыжников могут не получить нейтральный статус
До 90% российских лыжников не соответствуют требованиям к нейтральному статусу, заявил «РИА Новости» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
«Сегодня или завтра федерация должна обсудить, кого подавать в заявку на нейтральный статус», — сказал Бородавко.
На вопрос, может ли трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов туда не попасть, Бородавко ответил: «По тем условиям, которые выдвигает МОК, не пройти могут более 90%».
Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на международные соревнования.
В FIS заявили, что признают решение CAS и попросили российских спортсменов подать заявки на нейтральный статус для участия в отборе на Олимпиаду-2026. Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин позднее сообщил, что список уже готов.
Член совета FIS финн Мартти Ууситало заявил, что, по его данным, Большунова и других известных российских лыжников нет в списке кандидатов на получение нейтрального статуса. По его словам, эти лыжники не соответствуют статусу нейтральных спортсменов.
В FIS перечисляли критерии соответствия для получения нейтрального статуса. В них входит отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими вооруженными силами или с любыми другими органами национальной безопасности; отсутствие поддержки военных действий на Украине. После Олимпиады в Пекине Большунов получил досрочное повышение в звании и стал капитаном Росгвардии.
