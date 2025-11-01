Клуб КХЛ «Амур» лишился главного тренера из-за вирусной инфекции

Александр Гальченюк заболел, и в ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет Александр Андриевский

Александр Андриевский (Фото: телеграм-канал ХК «Амур»)

У главного тренера «Амура» Александра Гальченюка после возвращения команды из Минска диагностирована острая вирусная инфекция. Об этом сообщается в телеграм-канале хабаровского клуба КХЛ.

Исполнять обязанности главного тренера в ближайших играх будет Александр Андриевский.

«Амур» проиграл пять последних матчей.

В нынешнем сезона «Фонбет» — КХЛ «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 20 матчах.

58-летний Гальченюк возглавил «Амур» в мае. В хабаровском клубе сейчас выступает его сын — Александр Гальченюк-младший.