Клуб КХЛ «Амур» лишился главного тренера из-за вирусной инфекции
У главного тренера «Амура» Александра Гальченюка после возвращения команды из Минска диагностирована острая вирусная инфекция. Об этом сообщается в телеграм-канале хабаровского клуба КХЛ.
Исполнять обязанности главного тренера в ближайших играх будет Александр Андриевский.
«Амур» проиграл пять последних матчей.
В нынешнем сезона «Фонбет» — КХЛ «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 20 матчах.
58-летний Гальченюк возглавил «Амур» в мае. В хабаровском клубе сейчас выступает его сын — Александр Гальченюк-младший.
