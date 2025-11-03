«Металлург» вернул себе лидерство в КХЛ благодаря разгрому «Дрэгонс»

«Металлург» победил со счетом 6:1. У Робина Пресса ассистентский хет-трик

Роман Канцеров (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» снова возглавил сводную таблицу чемпионата «Фонбет» — КХЛ, обыграв «Шанхай Дрэгонс» со счетом 6:1.

У победителей отличились Даниил Вовченко (восьмая минута), Руслан Исхаков (10-я), Никита Михайлис (14-я), Дмитрий Силантьев (17-я), Роман Канцеров (51-я) и Егор Коробкин (54-я). Робин Пресс сделал три голевые передачи.

У китайской команды забил Никита Попугаев на 48-й секунде встречи.

«Металлург» выиграл у соперника 13-й домашний матч подряд. Магнитогорцы набрали 34 очка и опередили в турнирной таблице казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив» (по 32 очка).

Китайский клуб в межсезонье сменил название с «Куньлунь» на «Шанхай Дрэгонс» и переехал из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург.

«Металлург» не включил в заявку на матч двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова, которого досрочно сняли с предыдущей встречи с казанским «Ак Барсом».