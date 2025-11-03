 Перейти к основному контенту
Снятый с предыдущего матча Кузнецов не попал в заявку «Металлурга»

Снятый с предыдущего матча «Металлурга» Кузнецов не вышел на игру с «Дрэгонс»
Хоккеист досрочно завершил матч «Металлурга» с «Ак Барсом» 29 октября, тренер отказался объяснить свое решение. Игру с «Дрэгонс» Кузнецов пропустил
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов, досрочно завершивший предыдущий матч «Металлурга» с «Ак Барсом», не попал в заявку на игру КХЛ с «Шанхай Дрэгонс».

Матч проходит в Магнитогорске.

В предыдущей встрече в Казани 29 октября (0:4) Кузнецов провел на льду только пять минут. Тренер Андрей Разин после матча отказался объяснять, почему форвард не вышел на третий период.

Спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков позднее сообщил ТАСС, что «там была нормальная рабочая ситуация» и у хоккеиста нет конфликта с тренером.

Всего Кузнецов после прихода в «Металлург» 1 октября успел провести восемь матчей.

Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном» и двукратный чемпион мира (2012, 2014 годы) в составе сборной России.

Анна Сатдинова
КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Евгений Кузнецов
