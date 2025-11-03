Степанова и Букин выиграли Гран-при в Красноярске в танцах на льду
Действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при в Красноярске, показав лучший результат в короткой и произвольной программах.
Победители набрали в сумме 210,81 балла.
Второе место у Василисы Кагановской и Максима Некрасова (204,54), третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (189,21).
Степанова и Букин — пятикратные призеры чемпионатов Европы, четырехкратные чемпионы России.
Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских фигуристов на свои турниры с марта 2022 года. Исключением стал олимпийский отбор в Пекине в сентябре 2025-го, где победили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
