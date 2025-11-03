 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Степанова и Букин выиграли Гран-при в Красноярске в танцах на льду

Фигуристы Степанова и Букин выиграли Гран-при в Красноярске в танцах на льду
Степанова и Букин по сумме двух программ на шесть баллов опередили Кагановскую и Некрасова
Александра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин выиграли этап Гран-при в Красноярске, показав лучший результат в короткой и произвольной программах.

Победители набрали в сумме 210,81 балла.

Второе место у Василисы Кагановской и Максима Некрасова (204,54), третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (189,21).

Степанова и Букин — пятикратные призеры чемпионатов Европы, четырехкратные чемпионы России.

Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских фигуристов на свои турниры с марта 2022 года. Исключением стал олимпийский отбор в Пекине в сентябре 2025-го, где победили Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Александра Степанова Иван Букин
